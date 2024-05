Festival filmov, ki jih združuje ideja družbene odgovornosti

Med 5. in 9. junijem bo v Izolo zaplula že dvajseta edicija festivala Kino Otok, katerega program letos obsega 121 filmov iz 56 držav. Otok se bo s (pred)projekcijo 4. junija sprva ustavil tudi v Ljubljani, kjer bo v dvoranah Slovenske kinoteke in Kinodvora nato razpršeno prisoten še vse do jeseni.