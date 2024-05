Sodišče trdi, da so obtoženi, med katerimi so nekateri najbolj znani aktivisti, s pripravo predhodnih volitev načrtovali spodkopavanje oblasti, saj naj bi si prizadevali najti takšne kandidate, ki bi potem v zakonodajnem organu zagovarjali izpolnitev zahtev protestnikov. Med temi zahtevami sta bila umik spornega zakona o izročanju osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski ter neodvisna preiskava policijskega nasilja na protestih. 31 oseb je sicer že pred tem že priznalo krivdo v istem primeru. Kazni še niso izrekli, grozi pa jim od tri leta zapora do dosmrtne ječe.