Več posebnosti je v tokratni volilni kampanji za evropski parlament na Madžarskem, hkrati pa ni posebej velikih presenečenj. Zelo opazen je vseprisotni novi vodja opozicije, nekdanji del notranjega kroga premierja Viktorja Orbana, Peter Magyar, ki se je s svojo kritiko korupcije vladajoče garniture v očeh Orbana v zgolj nekaj tednih prerasel v enega glavnih državnih sovražnikov. Na predvolilnih plakatih vladajoče stranke Fidesz, s katerimi svoje nasprotnike doma in v tujini posmehljivo poziva h končanju vojne v Ukrajini, se poleg Magyarja šibijo še Ursula von der Leyen, ki je Orban noče več videti na čelu evropske komisije, večni, čeprav že upokojeni Orbanov prasovražnik George Soros, socialdemokratski župan Budimpešte Gergely Karácsony in nekdanji socialdemokratski premier Ferenc Gyurcsány.

Fidesz kot največji mirovnik

Magyarju je javno mnenje naklonjeno. Tri leta stara stranka Spoštovanje in svoboda (Tisza), ki se ji je Magyar pridružil, da bi lahko kandidiral na volitvah, lahko računa z okoli 20 odstotki podpore. Magyar ne udriha zgolj čez korupcijo Orbanovega režima in zahteva spremembe, ampak je tudi oster kritik sedanje opozicije, ki so je ljudje po njegovem enako naveličani kot Orbana.

Fidesz bi po anketah dobil nekaj čez 40 odstotkov glasov, kar bi bil za dobrih 12 odstotnih točk slabši rezultat kot leta 2019. Pričakuje se, da se bodo po odhodu iz EPP trenutno nepovezani poslanci Fidesza po volitvah v evroskem parlamentu pridružili skupini Evropskih konservativcev in reformistov.

Sredinsko-leve stranke pa utegnejo, z izjemo socialdemokratov, ki se jim obeta približna ponovitev rezultata izpred petih let (16 odstotkov glasov), doseči slabši rezultat.

»Od parlamentarnih volitev pred dvemi leti se ni kaj dosti spremenilo,« o volilni kampanji Fidesza pravi Istvan Hegedus, politični analitik in vodja nevladne organizacije Hungarian Europe Society. Fidesz volitve predstavlja kot izbiro med mirom in vojno, pravi: »Njihova retorika je preprosta: vsi evropski voditelji so jastrebi, želijo si vojne, to pa je velika napaka Evropske unije. Orbana po drugi strani predstavljajo kot borca za mir, včasih osamljenega, včasih ob pomoči drugih politikov iz tujine. Toda on je po njihovem edini porok miru na Madžarskem.«

V kampanji se pojavlja tudi vprašanje migracij, a naracije tu ostajajo klasične in iste, kot jih je iz Budimpešte slišati vse od leta 2015. Vsaj glede tega vprašanja je Magyar precej bliže stališčem Orbana. Glede vojne v Ukrajini pa je po Hegedusovi oceni nekje na sredini med opozicijo in vlaod.

Še en referendum o Orbanu

Nadaljnji dve veliki posebnosti teh volitev sta, da bodo imeli po več kot desetletju na Madžarskem spet televizijsko soočenje kandidatov strank in da bodo prvič potekale hkrati z lokalnimi. Zaradi slednjega bi lahko bila volilna udeležba večja, to pa bi lahko imelo neposreden vpliv na volilni rezultat, medtem ko bi se napovedi javnomnenjskih raziskav pokazale za napačne. Hegedus se glede tega noče opredeliti, preveč je neznank. »Verjetno bo volilna udeležba večja, saj je opozicija – stara in nova s Petrom Magarjem na čelu – precej aktivna. Za zdaj se zdi, da je volilne apatije konec. Mnogi verjamejo, da je čas, da Orbanu pokažejo, da je dovolj. Ni pa jasno, kaj se bo zgodilo na strani Fidesza. Ne vemo še, ali bo kampanja o vojni in črnitev opozicije, predvsem Petra Magyarja kot izdajalca, toliko uspešna, da bo na noge spravila veliko lojalnih Fideszovih volivcev,« razmišlja Hegedus.

Prave volilne tematike pa se niti ne pojavljajo. Te pogrešajo druge opozicijske stranke, saj bi o njih imele kaj povedati, a so ujete pri vprašanjih korupcije, vojne in skorajda referendumskega odločanja o Orbanu. »Trenutno za takšno 'sofisticirano' volilno tekmo na Madžarskem ni prostora,« binarnost izbire Orban - ne Orban pojasnjuje Hegedus.

Izzid pomemben za parlamentarne volitve Po oceni našega sogovornika Istvana Hegedusa bo stopnja podpre Orbanu na evropskih volitvah zelo pomemben podatek, saj bi lahko bil pokazatelj za parlamentarne volitve čez dve leti. Po drugi strani bo pomembno, kako se bodo glasovi porazdelili v opoziciji. Če bo Peter Magyar tako uspešen, da bo dobil 20 odstotkov, bo to morda polom za starejše opozicijske stranke.