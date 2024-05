Vlada na polovici mandata: uspešni pri soočanju s krizami, precej manj pri uresničevanju reform

Vlada Roberta Goloba je ob polčasu mandata stopila pred mikrofone in naštela svoje dosežke. Uspešno se je soočila z energetsko krizo in popoplavno sanacijo, bistveno manj pa ima pokazati, kar zadeva napovedane strukturne reforme, kjer ji opozicija očita popolno neučinkovitost in zapravljeno priložnost kljub udobni večini v državnem zboru.