Med okoriščanjem in izkoriščanjem

Gospodje srednjih let so se odločili, da bodo služili s prostitucijo. Vse lepo in prav, prostitucija v Sloveniji sama po sebi ni prepovedana. Če bi torej pripravili individualne cenike in svoja telesa ponudili na trgu, se jim ne bi bilo treba bati kazenskega pregona. Toda ker so imeli že nekaj izkušenj iz podjetništva, so se raje odločili za poslovni model, po katerem so služili s prostitucijo drugih. V tem primeru gre za bolj spolzko področje. V Sloveniji prostitucija ni kaznivo dejanje, kazenski zakonik pa kaznuje zlorabo prostitucije. Dovolj je že, da storilec »zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe«.