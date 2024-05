Nepreslišano: Andrej Logar, nekdanji diplomat in veleposlanik pri OZN

Eskalacija vojne v Gazi oziroma tega, kar tam počne Izrael, je pripeljalo do tega, da se je vprašanje priznanja palestinske državnosti spet postavilo v ospredje. Slovenija je, kolikor vem, vedno iskala skupino držav, s katero bi skupaj priznala Palestino. Preseneča me, da pri tem nismo ujeli vlaka s Španijo, Irsko in Norveško. Zakaj zdaj, ko imamo solidno skupino držav, nismo pristopili zraven? Želeli naj bi si pridobiti dodatne države. Dobro je, da so o priznanju razpravljali na vladi, ampak postopek gre zdaj v državni zbor, kjer pa zna biti razprava konfliktna. Glede na parlamentarno večino bo verjetno priznanje šlo skozi. Moram reči, da se mi tako lotevanje priznanja zdi zelo politično amatersko. Pojavile so se razpoke med temeljnimi nosilci zunanje politike. Velikokrat so govorili vsak zase. Ko je vlada ocenila, da bo spremljala razmere in se na podlagi napredka v Palestini odločila za priznanje, se mi zdi popolnoma zgrešeno. Spomnimo se, kako smo si Slovenci želeli mednarodnih priznanj. Če kdo, bi morali mi imeti razumevanje za to.