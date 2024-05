Hiša eksperimentov ob koncu tedna, od 31. maja do 2. junija, organizira petnajsti Znanstival ali Znanstveni festival, ki bo potekal na ulicah, mostovih in trgih v središču Ljubljane, na avtobusu in v Hiši eksperimentov. »Če želiš, da ideja zaživi, mora dobiti krila,« je povedal direktor Hiše eksperimentov Miha Kos. »Naša ideja je spodbujati in obdržati radovednost v družbi, kar je v današnjem času zelo težko, saj večina išče najlažjo pot.« Poudaril je, da je radovednost tista, ki je pomagala pračloveku, da se je razvil v človeka, zato s festivalom spodbujajo radovednost in ustvarjalnost, obenem pa promovirajo izobraževanje in znanost. Hiša eksperimentov in drugi centri znanosti so po njegovih besedah namenjeni vsem generacijam, ki so radovedne in imajo otroka v sebi. »Učitelje v šolah bi morali nadomestiti z navduševalci. Učenci se tako ne bi naučili le tega, kar je v kurikulumu, temveč mnogo več. Namesto sledenja kurikulumu bi kurikulum sledil njim,« je še izpostavil.

Hoja po tekočini in avtobus z eksperimenti

Odprtje festivala bo v petek ob 10. uri na Prešernovem trgu. Isti dan se bo predstavilo dvajset gostov iz tujine, ki bodo na festivalu izvajali eksperimente, za glasbeno vzdušje pa bo poskrbel avtor himne Hiše eksperimentov, kantavtor Adi Smolar.

Projektni vodja Borut Likar napoveduje okoli sto dogodkov, med njimi predvsem znanstvenih predavanj in eksperimentalnih delavnic, Doživetja, Vrta eksperimentov in Hiše eksperimentov. V soboto bo od 11. do 18. ure na Tromostovju potekal spektakel, na katerem bodo udeleženci lahko hodili po tekočini. Kot novost so uvedli Hišabus – avtobus LPP, okrašen z ilustracijam Boža Kosa –, ki bo stal med Cerkvijo Marijinega oznanjenja in trgovino Emporium. Avtobus, ki se sicer vozi po rednih progah LPP ​ in je v notranjosti poln interaktivnih poslikav, bodo dodatno opremili z mobilnimi eksperimenti. Poleg stoječega avtobusa si bodo udeleženci lahko ogledali še znanstveno predstavo Busologija. Na mestnem avtobusu, ki bo vožnjo začel in končal na Zmajskem mostu, bodo v času polurne vožnje potekali eksperimenti. Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi drznih eksperimentov s predmeti, ki jih najdejo doma, optilikacije ali optičnih poskusov, gasilskih poskusov in podobnega. Sodelovalo bo 25 institucij. Celoten spored festivala je dostopen na spletni strani Znanstivala, potekal pa bo tudi v primeru dežja.