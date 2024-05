Kaj je dobro vodenje, ko gre za vodenje ljudi?

Po mojem mnenju je vodenje umetnost navdihovanja posameznikov, da dosežejo najboljše, tako da jih usmerimo okoli namena in jih vodimo k dogovorjenim ciljem. Lažje reči kot storiti. Če želite doseči vse našteto, morate začeti pri sebi. Najprej se morate navdihniti, odkriti svoj namen in razviti svojo sposobnost vodenja. To zahteva precejšnje vlaganje vase, v lastne veščine, pridobivanje izkušenj in nenehno učenje.

Ali nam manjka dobrih vodij?

Nimamo toliko dobrih vodij, kot jih potrebujemo. Vsekakor je treba vanje začeti hitro vlagati. Svet je v zadnjih letih doživel izjemne spremembe, v prihodnjem desetletju pričakujemo še hitrejše preobrazbe. Nedavno nas je prizadela svetovna pandemija, pretresale so nas vojne, napetosti in polarizacije, presenečeni smo zaradi vzpona umetne inteligence in zaskrbljeni zaradi globalnega segrevanja. Zato je kompetentno vodstvo bistvenega pomena pri vodenju ljudi, podjetij in držav skozi te nemirne čase. Menim, da vsi trenutni voditelji enostavno niso sposobni vodenja skozi te negotovosti. V njihov psihološki kapital moramo vlagati upanje, optimizem, samoučinkovitost in odpornost. Poleg običajnega niza zahtevanih veščin, kot sta analitično in ustvarjalno razmišljanje, moramo negovati digitalno radovednost in družbeni vpliv ter razviti globoko razumevanje agilnosti. Verjamem, da lahko s hitrim ukrepanjem tisto, kar se morda zdi bližajoča se kriza, spremenimo v izjemno priložnost.

Katere so glavne teme, ki jih trenutno obravnavaEvropska kadrovska zveza?

Spodbujamo izjemno in vključujočo mrežno skupnost za kadrovske strokovnjake po vsej Evropi ter omogočamo nemoteno sodelovanje in izmenjavo znanja med našimi nacionalnimi združenji. Zato sta učenje drug od drugega ter podpiranje znanja in veščin združenj naša glavna prednostna naloga. Imamo več delovnih skupin v naših 35 državah, ki organizirajo dogodke za izmenjavo najboljših praks, politik in praks EU, delajo ankete in vpoglede, podpirajo pridružene člane, podeljujejo nacionalne nagrade, komunicirajo.

Kaj je trenutno najpomembnejše vprašanje kadrovske funkcije v Evropi?

Veliko jih je, vendar bi rekla, da je eno najbolj kritičnih vprašanj na področju človeških virov (HR) v Evropi presečišče raznolikosti, pravičnosti in vključenosti s politikami priseljevanja in pomisleki, povezanimi z umetno inteligenco, zlasti v zvezi z izgubo delovnih mest. Z raznoliko delovno silo, ki vključuje priseljence, se organizacije v Evropi spopadajo s kompleksnostjo vključevanja posameznikov iz različnih okolij, hkrati pa zagotavljajo enake možnosti za rast in razvoj. Vse večja uporaba tehnologij umetne inteligence v kadrovskih procesih vzbuja pomisleke glede premestitve delovnih mest in morebitnega vpliva na raznolikost delovne sile in prizadevanja za vključevanje. Kadrovski strokovnjaki se soočajo z izzivom, da obravnavajo ta vprašanja z izvajanjem vključujočih praks, prilagajanjem politik priseljevanja za podporo raznolikim talentom in vzpostavitvijo smernic za etično uporabo umetne inteligence, ki upoštevajo vpliv na varnost zaposlitve.

Na kateri trend moramo biti najbolj pozorni?

Trend, na katerega moramo biti najbolj pozorni, zajema kombinacijo dejavnikov, vključno z vzponom umetne inteligence in digitalizacijo, nujno potrebo po izpopolnjevanju in ponovnem usposabljanju, močnim vplivom globalnega segrevanja in vprašanj trajnosti, spreminjajočimi se demografskimi podatki in pomenom raznolikosti, vključenostjo in pravičnostjo. Glede na vse te trende je za nas ključnega pomena, da smo pozorni pri pripravi na hiter napredek tehnologije in razvijajoče se delovne sile. Poleg tega sta stalen poudarek na trajnosti in kritična potreba po prilagajanju naših veščin bistvena vidika, ki jima moramo dati prednost, če želimo uspešno krmariti s kompleksnostjo prihodnosti.

