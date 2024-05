Svetniki zavrnili obnovo dvorane Podmežakla

Potem ko je minuli teden v jeseniškem občinskem svetu prišlo do razpada koalicije in je z mesta podžupanje odstopila Sabina Mulalič iz Gibanja Svoboda, občinski svetniki tudi v drugo niso ugodili županu Petru Bohincu in projekta prenove strojnih inštalacij in sistema za hlajenje ledu v dvorani Podmežakla niso uvrstili v načrt razvojnih programov.