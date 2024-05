Supanje na Ljubljanici

Športno društvo Sup je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana v okviru programa Ljubljana je šport organiziralo brezplačni tečaj supanja Gremo na sup. Namenjen je predvsem odraslim začetnikom, starim od 18 do 65 let. Udeleženci bodo spoznali osnovne elemente supanja, opremo in prve korake, kot je pravilen pristop na vodo, vstajanje na supu, tehnike veslanja, spreminjanje smeri in podobno.