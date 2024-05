Najbolje je uvrščena na področju okoljske trajnosti (2. mesto), varnosti (10. mesto), mednarodne odprtosti (12. mesto), pomembnosti turizma (14. mesto), turistične infrastrukture (14. mesto) ter kopenske in pristaniške infrastrukture (17. mesto). Po kategorijah se Slovenija najvišje uvršča pri turistični politiki in stanju spodbudnih pogojev za razvoj, kjer je umeščena na 8. mesto. »Slovenski turizem je v letih po pandemiji zelo hitro okreval, kar je za nas v praksi najpomembnejši kazalec. Kljub temu pa so raziskave, kot je ta od Svetovnega gospodarskega foruma, pomembne za oceno lastnega dela in načrtovanje prihodnjega,« je poudaril minister Han. Na prvem mestu lestvice turističnega razvoja za leto 2024 so sicer ZDA, prvo peterico pa zaokrožujejo Španija, Japonska, Francija in Avstralija. Na zadnjem mestu je Mali.