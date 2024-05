Delničarji hranilnice so na skupščini, na kateri je bilo navzočega 40,30 odstotka kapitala z glasovalno pravico, potrdili predlog vodstva, da se čisti dobiček za lani v višini 2,4 milijona evrov uporabi za pokrivanje prenesene izgube preteklih let, po čemer bo bilančna izguba znašala dva milijona evrov. Upravi Lona, v kateri sta predsednik Imre Balogh in član Igo Gruden, so za lani podelili razrešnico. Podelili so jo tudi nadzornemu svetu, a so v Društvu Mali delničarji Slovenije zoper ta sklep napovedali izpodbojno tožbo.