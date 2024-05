Policija na dražbi ponuja pet psov, ki zaradi različnih razlogov niso primerni za službene naloge. V Ljubljani smo obiskali tri mladiče, ki zaradi različnih značajskih lastnosti niso primerni za nadaljnje šolanje za potrebe policije in so v iskanju novega doma. Dražba bo trajala do sredine junija. »Pri mladičih je loterija, saj na začetku za nobenega ni jasno, kakšen značaj bo imel. Kužke testiramo in preverimo njihovo naravno zasnovo ter socializiranost in odprtost. Naš proces vzgoje in šolanja pa je kar zahteven in se hitro pokaže, ali je pes primeren za to delo,« je pojasnil Nino Popadič, vodja oddelka za šolanje službenih psov, ki je del policijske akademije. Pse za potrebe vseh policijskih uprav in finančne uprave ter pravosodne policije šolajo na Gmajnicah na obrobju Ljubljane, v neposredni soseščini ljubljanskega zavetišča za zapuščene živali. Policija ima po vsej državi trenutno 116 operativnih psov, Furs jih ima štiri, na Dobu pa ima pravosodna policija še deset psov. Vojska ima lastno izobraževalno središče za pse.

Policijska psarna

Pse za potrebe šolanja v policiji dobijo na dva načina: z odkupom ali iz lastne psarne, pod oznako »od SLO policije 1949«. Številka se nanaša na leto, ko so pri nas začeli šolati službene pse. Policija tako za službene namene vzreja belgijske ovčarje, nemške kratkodlake ptičarje in tudi nemške ovčarje. Psička Selva je eno leto stara belgijska ovčarka iz te psarne, oddaja se za izklicno ceno 800 evrov. Prihaja iz legla enajstih kužkov, od katerih je edina, ki ni primerna za nadaljnje šolanje. »Za policijsko delo je preveč živahna in plašna, saj jo zmoti vsak zvok, zato ni najprimernejša za policijsko delo, ki zahteva koncentracijo,« je pojasnil inštruktor Marko Štritof. Zaradi lastnosti, ki jo izključijo iz policije, pa je psička idealna kot ljubljenka. »Je zelo odzivna in prijazna ter igriva in zato primerna tudi za družine.«

Iz domače psarne se oddaja še nemški ovčar Ran, ki je izgubil oko zaradi vnetja, a se z njim nismo srečali, saj je bil njegov inštruktor odsoten. Oddaja se za 100 evrov, zaradi značaja pa je primeren za lastnike, ki imajo že predhodne izkušnje z delovnimi psi. Prav tako za 100 evrov se oddaja desetletna nemška ovčarka Athena, ki zaradi svoje starosti ni več primerna za naporno policijsko službo in je trenutno v Novi Gorici.

Premalo odločni in preveč živahni

Desetmesečna nemška ptičarka Fahra, ki so jo dobili z odkupom, se oddaja za 800 evrov. Štritof je pojasnil, da se oddaja zaradi pomanjkanja koncentracije in dobrodušnega značaja. »Je zelo prijetna psička, rojena za dom. Uboga in ne povzroča težav, res zlata psička, ki se vedno odzove na klic, primerna je tudi za družino z otroki. Potrebuje pa seveda veliko gibanja,« je pojasnil inštruktor. Zakaj potem ni primerna za policijsko službo? »Za policijo ni primerna, ker ni zadosti delavna in vztrajna. Uživa v sprehodih, na katerih se lahko znori z drugimi psi.«

V grobem pse šolajo v dveh širših kategorijah, za splošno in specializirano uporabo. Slednja zajema različne specializacije – od iskanja eksploziva in drog pa vse do izjemno zahtevnega iskanja vzrokov požara. Psi na dražbi z izjemo desetletne ovčarke sicer še niso začeli šolanja, ki traja okoli dve leti, in zato za seboj tudi nimajo posebne usmeritve ali treninga. Leto in pol star rotvajler Beni z izklicno ceno 1000 evrov je bil zaradi pasme že namenjen splošni uporabi, kamor spada tudi preganjanje in lov na storilce. »Naravna zasnova pa mu ni dala želje in volje, da bi vztrajal in šel v gozd, kjer bi samostojno našel in prijel storilca. Po vsej verjetnosti storilca ne bi napadel ali pa bi po poti obupal in sploh ne bi opravil zadane naloge,« je pojasnil izkušeni inštruktor Zvone Zorc. Pri tem je poudaril, da se pri mladičih spremljajo različne lastnosti, od volje in interesa do hrabrosti, in čeprav Ben ni najboljši za potrebe policije, bo idealen čuvaj. »Beni je temperamenten pes in bo dober čuvaj, kar pa pomeni, da je treba biti z njim pazljiv. Je živahen in temperamenten in pravi požerušček, saj rad jé in tudi rad sodeluje. Že zdaj obvlada osnove poslušnosti. Čeprav ni primeren za naše potrebe, bo še vedno treba biti pazljiv, da ne pride do ugriza, saj vemo, da ima pes kosmata ušesa, kot gre stari rek.«

Dražba bo odprta vse do 18. junija, ponudbe pa sprejemajo prek pošte. Pogoji in dodatne informacije so na spletni strani notranjega ministrstva.