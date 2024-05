Španski parlament je včeraj dokončno potrdil zakon o amnestiji, ki bo omogočil pomilostitev več sto obtoženih ali obsojenih zaradi sodelovanja v projektu katalonskega osamosvajanja leta 2017, od politikov, policistov do aktivistov in navadnih državljanov. Za zakon je glasovalo 177 poslancev strank vladajoče koalicije in zaveznic, proti pa 172 poslancev opozicijskih desnosredinskih in desnih strank. Zaradi zakona se bo v Španijo lahko vrnila tudi najbolj izpostavljena oseba katalonskega osamosvajanja in najbolj odmevni obtoženi, nekdanji vodja Katalonije Carles Puigdemont, ki se je pred pregonom umaknil v Bruselj in bil tudi evropski poslanec.

»Danes je zgodovinski dan ... dobili smo bitko v stoletja dolgem konfliktu katalonskega in španskega naroda,« so sporočili v Puigdemontovi stranki Junts, ki je sama zahtevala ta zakon v zameno za podporo vladi socialističnega premierja Pedra Sancheza po lanskih volitvah. Junts si prizadeva tudi za referendum o neodvisnosti Katalonije, ki bi ga Madrid odobril in priznal. Enako zahteva katalonska Republikanska levica, ki je prav tako podprla Sanchezovo vlado. Obe stranki sta včeraj napovedali nadaljevanje prizadevanj v tej smeri. Sanchez referendum zavrača, katalonski separatisti pa na svojo roko ne morejo izpeljati novega poskusa osamosvajanja, ne da bi bili spet tarča sodnega pregona, saj zakon o amnestiji pomilostitve omogoča samo za dejanja med novembrom 2011 in novembrom 2023.

Na sodiščih prednostna obravnava

V Španiji je zakon tudi vroča tema pred evropskimi volitvami prihodnji teden, na katerih ankete napovedujejo zmago opozicijske Ljudske stranke. Ta je nedavno organizirala velike proteste proti pomilostitvam, Sanchezu pa očita, da zaradi svojega oklepanja oblasti ruši ustavni red. »Zakon spreminjate po nareku osebe, ki ga krši. Ne drznite si temu reči sožitje,« je v parlamentu rekel vodja Ljudske stranke Alberto Nunez Feijoo. Vladajoča socialistična stranka trdi, da zakon umirja napetosti med Madridom in Barcelono.

Spodnji dom parlamenta je zakon potrdil že marca, potem pa ga je senat, v katerem ima glavno besedo Ljudska stranka, zavrnil. Spodnji dom je včeraj to zavrnitev preglasoval. Zakon bo začel veljati po kraljevem podpisu in objavi v uradnem listu. Vsi, ki bodo hoteli biti pomiloščeni, se bodo morali prek odvetnika obrniti na sodišča, ta pa morajo primer obravnavati v roku največ dveh mesecev, določa zakon. A tu se lahko zatakne. Sodniki bi lahko trdili, da zakon za določeno osebo ne velja, da je zakonodaja neustavna (opozicija je že zahtevala ugotavljanje skladnosti z ustavo) ali pa da je v neskladju z evropskim pravom. To je mogoč scenarij, saj so tudi mnogi v sodni veji oblasti zelo kritični do amnestije. Katalonske stranke so se denimo že obrnile na evropsko komisijo z zahtevo po ukrepanju zaradi pisma, ki naj bi ga eden od višjih sodnikov napisal kolegom z navodili, kako blokirati izvajanje zakona.