Golob je dejal, da v Svobodi nagovarjajo volivce, naj se v čim večjem številu udeležijo tako referendumov kot evropskih volitev. »Nagovarjamo jih, da glasujejo trikrat za,« je dejal. Poudaril je, da so vsi referendumi izrazito moralno etična vprašanja, zato govoriti o zaupnici vladi nima smisla.

Dejal je, da prek referendumov izražajo vrednote stranke in želijo povedati, da »smo za osnovno človekovo dostojanstvo in da je treba človeka zaščititi tudi pred iztekom njegovega življenja«. Želijo tudi zelo nedvoumno povedati, da so za to, da imajo volivci na državnozborskih volitvah pravico izbirati s preferenčnim glasom.

Prav tako želijo povedati, da se konoplja za medicinsko uporabo v Sloveniji lahko ne le uporablja, ampak tudi prideluje. Ob tem je Golob potrdil, da je do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo zadržan. »Gre za popolnoma osebno odločitev, vsak se bo odločil tako, kot mu bo ustrezalo,« je dejal Golob. Dodal je, da moralne pozicije predsednika vlade, da bi na tem področju svoje osebno mnenje vsiljeval komurkoli, ne bo izkoriščal.

Na volilno nedeljo, 9. junija, bo pred volivci tudi odločitev o več referendumskih vprašanjih. Med drugim se bodo na posvetovalnem referendumu, katerega pobudnica je Gibanje Svoboda, izrekali o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.