Enake premije so igralcem obljubili že za Euro 2021 in svetovno prvenstvo 2022. A Nemčija je na EP prišla le do osmine finala, na SP pa je celo obtičala v skupinskem delu, tako da so sredstva ostala v blagajni zveze.

Kot poroča dpa, so dogovor o premijah dosegli po pogajanjih v ekipi, ki jih je na igralski strani vodil Ilkay Gündogan, pri zvezi pa izvršni direktor Andreas Rettig. »Pri premijah za uspeh ni sprememb, orientirali smo se po zadnjih prvenstvih,« je dejal Rettig.

Na zadnjem velikem tekmovanju, SP v Katarju, so pri DFB premije postavili po stopnjah: zmaga v skupini bi prinesla 50.000 evrov, uvrstitev v četrtfinale dodatnih 100.000, v polfinale še 150.000. Tretje mesto so takrat ovrednotili s skupno 200.000 evri, poraz v finalu z 250.000, zmaga bi bila v seštevku vredna 400.000 evrov. A ker so nemški nogometaši končali SP brez osmine finala že po skupinskem delu, nagrad niso izplačali.

Doslej največje izplačane premije so v nemški zvezi igralcem namenili leta 2014 za zmago na SP, takrat so igralci prejeli po 300.000 evrov. Iz takratne ekipe so na širšem seznamu za letošnje EP le še trije, vratar Manuel Neuer, Toni Kroos in Thomas Müller.

Skupno bo, če bo Nemčija prvak, DFB igralcem (v kadru ekip na EP bo 26 nogometašev) morala izplačati 10,4 milijona evrov. A bi po drugi strani na ta način vseeno ostala krepko v zelenih številkah, saj bodo najboljše ekipe prejele nagrade evropske krovne zveze Uefe, v najboljšem primeru lahko zmagovalna reprezentanca zasluži 28,25 milijona evrov.