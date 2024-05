Novica o njeni neudeležbi je bila razkrita sočasno s potrditvijo kraljeve udeležbe, zato so v javnosti začele krožiti nove špekulacije. Mnogi se namreč sprašujejo, zakaj se bo dogodka udeležil kralj Karel III., ki so mu prav tako v začetku leta diagnosticirali raka, ne pa njegova snaha.

Nekateri sumijo, da princesina neudeležba kaže na to, da njeno zdravljenje ne poteka po načrtih. A viri blizu Kate so za britanske medije povedali, da zdravljenje dobro prenaša in se počuti veliko bolje. Dodali so še, da princesa potrebuje čas, da si opomore. Pričakujejo, da se bo princesa k svojim dolžnostim vrnila v prihodnjem letu.

Potem ko se je marca Kate zaradi diagnoze umaknila iz javnosti, so se začele stopnjevati kritike, ki so se začele širiti po lanski božični ceremoniji.

Iz kraljeve palače pa so sporočili, da Kate še vedno uživa visoko naklonjenost javnosti, kar dokazujejo številna pisma in darila, ki jih pošiljajo njeni oboževalci.

Na vojaškem ceremonialnem dogodku, ki se bo odvijal 8. junija v Londonu, bo princeso s salutiranjem nadomestil general podpolkovnik James Bucknall. Drugi predstavniki kraljeve družine bodo svojo udeležbo najverjetneje potrdili do dogodka.