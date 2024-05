Policisti policijske postaje Ptuj iščejo pogrešano 14-letno Teo Jurič. Nazadnje je bila videna danes okoli 7.30 na območju občine Markovci.

Visoka je 161 cm, je srednje postave, svetlejših rjavih las in modrih oči. Oblečeno ima črno jopico, črno kratko majico in modre kavbojke, obuta pa je v črne superge all star.

Če ste jo opazili ali karkoli veste o njenem izginotju, o tem obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličite 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.