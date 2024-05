V klubu Marina na Ajševici se je v času njegovega delovanja zvrstilo 532 prostitutk, večinoma Romunk, 148.000 obiskovalcev, prihodki pa so se povzpeli na 22,5 milijonov evrov. Tožilstvo je na sodišču zastopalo obtožbo, da so Racman, Kojc in Šurbek klub odprli po vzoru kluba v avstrijskem Beljaku, vendar so se zavedali, da je tovrstno služenje na račun prostitucije v Sloveniji prepovedano. Zato je specializirana državna tožilka Maja Veber Šajn za Sergeja Racmana zahtevala 10,5 let zapora, za Jožeta Kojca in Dejana Šurbka po deset let zapora, za soobtoženo Vesno Ternovec, ki je bila zaposlena v Marini, pa 5 let zapora.

Kaznivo, če s prostitucijo služi kdo tretji

Tožilka je v zaključni besedi poudarila, da je prostitucija v Sloveniji zakonita samo, če pri tem sodelujeta dve osebi (prostitutka in stranka). Če ima od prostitucije korist kdo tretji, pa gre za izkoriščanje prostitucije in s tem tudi za kaznivo dejanje.

Po mnenju tožilstva so obtoženi nezakonito služili na račun prostitucije, saj je v klubu veljalo, da imajo moški gosti prost vstop, prostitutke pa so morale svoj prihod rezervirati in zanj vsakič plačati po 70 evrov. Da so lahko zaprosile za rezervacijo, so morale poslati svoje fotografije, sporočiti svoje telesne mere, nekatere pa so poslale tudi izvide ginekoloških testov. V klubu so morale biti oblečene v erotično spodnje perilo. Receptorke so beležile njihove prihode in odhode, prostitutke pa so morale klubu poleg vstopnine plačati še po 25 evrov za prenočitev v hotelu. Lastnikom kluba je posamezna prostitutka na mesec v povprečju plačala 2800 evrov, preostali zaslužek od prostitucije pa so zadržale zase. V klubu naj bi sicer veljala enotna osnovna cena 70 evrov za pol ure druženja med gosti in spolnimi delavkami.

Obramba: legalen posel, neprimerljiv s prejšnjimi sodnimi primeri

Obramba po drugi strani zatrjevala, da je bil posel legalen. Kot je poudaril odvetnik Mitja Jelenič Novak, klub Marina ni dobival deleža od posamezne spolne storitve, temveč od vstopnine. Obramba je tudi poudarila, da prostitutk v klubu niso nadzirali na način, da bi omejevali njihove pravice. Prihajale in odhajale so lahko, kot so želele, same so izbirale stranke in se same dogovarjale o ceni. Odvetniki so sodišče poskušali prepričati, da je slovenska zakonodaja glede izkoriščanja prostitucije skoraj enaka kot v Avstriji, Nemčiji ali Švici, kjer nočni klubi s prostitutkami delujejo zakonito.

Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar je poudaril tudi, da gre za primer, ki je bistveno drugačen od drugih, s katerimi so se doslej ukvarjala slovenska sodišča. Tožilstvo se je po njegovem mnenju pri sklicevanju na sodno prakso oprlo na sodbo vrhovnega sodišča, ki ni primerljiva. V primeru, na katerega se je sklicevalo tožilstvo, so obdolženi sami organizirali prihod deklet in jih zaposlili, nato pa so jim prostitutke del plače v gotovini vračale. Obramba je tudi opozorila, da tožilstvo ni pravilno izračunalo protipravno premoženjske koristi, ki jo je ocenilo na 22,5 milijona evrov. Pri tem namreč ni upoštevalo visokih obratovalnih stroškov, ki nastanejo pri poslovanju lokala.