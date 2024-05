Jaka Bijol, poveljnik obrambe slovenske nogometne reprezentance in eden izmed vodij ekipe, je za medije zelo hvaležen sogovornik. Spada med tiste člane sedanje generacije, ki najraje in brez težav stopi pred mikrofone, kjer je sproščen in iskren. Postavni Korošec iz Vuzenice je v otroštvu istočasno treniral alpsko smučanje, v katerem je bil tudi državni prvak med starejšimi dečki (njegov oče Janez je letos postal predsednik odbora in zbora panoge za alpsko smučanje na Smučarski zvezi Slovenije), in nogomet. Starša sta si bolj od tega, da bi bil nogometaš, želela, da bi mu uspelo v smučanju, ki ga je resno treniral do leta 13 leta. Dravograd, Bravo, Rudar Velenje, CSKA Moskva (v Rusijo je prestopil le nekaj dni po opravljeni maturi), Hannover in Udinese so klubi v njegovi dosedanji karieri, v kateri je doživel preobrazbo iz vezista v odličnega centralnega branilca.

Ena najtežjih sezon v karieri

Za Bijolom je zahtevna sezona v Udineseju, saj je s počeno kostjo v stopalu imel prvo težjo poškodbo v karieri, zato je bil z igrišč odsoten tri mesece. »Od poškodbe je minilo že veliko časa, odigral sem kar nekaj tekem v klubu in marca tudi reprezentanci. Poškodba je preteklost in o tem ne razmišljam več. Vesel sem, da se je vse skupaj dobro izšlo,« je klepet začel 25-letni Jaka Bijol. V večjih težavah s poškodbo mišice je njegov soigralec v Udineseju in reprezentanci Sandi Lovrić. »Tudi njegovo stanje je boljše. Veliko dela je vložil in ga še bo v čim boljšo pripravljenost. Prepričan sem, da bo na evropskem prvenstvu pravi,« je dodal Bijol, ki tudi trenira po prilagojenem programu. Za Bijola je bila sezona stresna tudi zato, ker se klub iz Vidma krčevito boril za obstanek in si ga je zagotovil šele zmago v zadnjem krogu serie A na gostovanju pri neposrednem tekmecu Frosinonenju. »To je bila zame nova izkušnja. V nogometu moraš čez veliko ovir. Ni dvoma, da je bila in bo ena najtežjih sezon v moji karieri. Bilo je veliko več padcev kot vzponov, a na koncu smo bili vendarle uspešni. Ne preostane ni drugega, kot da vse skupaj čim hitreje pozabimo. Prepričan sem, da bo naslednja sezona rezultatsko uspešnejša,« je o minili sezoni, v kateri je odigral 24 tekem v italijanskem prvenstvu in eno v pokalu, razmišljal Bijol.

Predsednik Udineseja je za naslednjo sezono napovedal drugačno podobo kluba z bojem za zgornji del lestvice. Bijol je na vprašanje, če bo tudi v prihodnji sezoni član kluba iz Furlanije, saj se zanj zanimajo večji klubi, odgovoril: »Bomo videli, kaj bo prinesel čas. V nogometu se stvari spreminjajo zelo hitro. V Udineseju mi je lepo, a tako težke sezone si v nobenem primeru ne želim ponoviti. Naš predsednik je najprej velik navijač kluba in šele nato predsednik, ki ima svoje poglede na stvari in veliko spoštovanje ekipe. Ker mu klub veliko pomeni, smo bili vsi veseli, da smo na koncu obstali v ligi.«

Njegov trener v Udineseju je bil od sredine aprila 50-letni Fabio Cannavaro, eden najboljših branilcev v zgodovini nogometa, ki je prejel tudi zlato žogo za najboljšega nogometaša sveta leta 2006. »Čeprav smo bili skupaj le tri, štiri tedne, se od njega lahko veliko naučiš, če ga pozorno poslušaš. Ima poseben značaj, ki je zelo močan. Je dober trener, ki se neprestano uči in dela vsak dan, da bi bila ekipa boljša. Če ne bi poslušal njega, ne vem, koga potem poslušaš. Upam, da bo ostal v naslednji sezoni,« je dodal Bijol.

Upa na preboj iz skupine

Ko si je Slovenija zagotovila nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, se je spomnil številnih težkih trenutkov, zato je še posebej ponosen na uspešno zgodbo, ki so jo gradili dolgo časa. »To, da je zmanjkalo vstopnic za slovenske tekme, me ni presenetilo, me pa je to, da je bilo povpraševanje tako veliko in so številke šle v sto tisoč. Marsikdo bo odpotoval v Nemčijo, čeprav ne bo imel vstopnice. Super je imeti takšno podporo in upam, da jo bomo gledalcem vrnili z dobrimi igrami. Največja želja je, da bomo dobro delovali in se predstavili v najboljši podobi. Izid je pomemben, a vsi bomo najbolj zadovoljni, če bomo predstavili dobro igro in navdihnjeno Slovenijo. Z dobro igro pridejo tudi rezultati in prepričan sem, da nam lahko uspe preboj iz skupine,« je pogled proti nastopu v Nemčiji usmeril Bijol, ki je za Slovenijo doslej odigral 47 tekem in dosegel en zadetek na prijateljski tekmi proti Hrvaški na turnirju v Katarju.

Njegov soigralec v Udineseju je srbski reprezentant Lazar Samardžić. Na vprašanje, če je glede tekme med Slovenijo in Srbijo v drugem krogu skupine C v Mnchnu padla kakšna stava, je odvrnil: »Ni bil navdušen nad stavo, saj dvomim, da bo veliko igral. Je eden najboljših mladih igralcev v italijanski ligi in prepričan sem, da bo pomemben adut srbske reprezentance, ko bo dobil priložnost. Upam, da je ne bo izkoristil prav proti Sloveniji. Kasneje pa jo lahko.«

*** Čeprav sem bil otrok, se spomnim kar veliko svari, ko je Slovenija igrala na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010. Z velikimi očmi sem gledal svoje idole. Dobro se spomnim, kako smo bili jezni, ko se jim ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. Prepričan sem, da bo tudi za današnje otroke ob gledanju nas na evropskem prvenstvu to posebna izkušnja. Jaka Bijol, slovenski reprezentant

Bijol zaradi Dončića ne vstaja sredi noči Selektor Matjaž Kek je igralcem dovolil, da lahko ponoči spremljajo tekme Luka Dončića v ligi NBA. »Nisem sposoben tega, da bi se zbudil sredi noči. Veliko raje si zjutraj ogledam vrhunce tekme, preden preverim, kakšen je bil izid. Tudi na takšen način dobro doživiš tekmo. Je celo bolje, kot če bi vstal sredi noči in je veliko čakanja zaradi minut odmora. Tekmo Dončića bom gledal, če bo ob kakšni prijaznejši uri. Morda pa si bomo ogledali kakšno tekmo, ko bomo dolgo budni zaradi našega uspeha v Nemčiji,« je o nočnem spremljanju Dončiča pojasnil Jaka Bijol.