Varnostne službe po Evropi se pripravljajo na morebitno novo orožje v ruski vojni po številnih skrivnostnih požarih in napadih na infrastrukturo v baltskih državah, Nemčiji in Veliki Britaniji.

Ta mesec je v Ikei prestolnici Litve izbruhnil požar. Poljski premier Donald Tusk je namignil, da bi lahko šlo za sabotažo iz tujine.

Preiskovalci preiskujejo tudi morebitno vpletenost Moskve v požig v vzhodnem Londonu, pekel, ki je uničil največje nakupovalno središče na Poljskem, poskus sabotaže na Bavarskem v Nemčiji in antisemitske grafite v Parizu.

Čeprav ni dokazov, da so incidenti med seboj povezani, varnostne službe verjamejo, piše britanski Guardian, da bi Moskva na ta način lahko poskušala destabilizirati Zahod in njegovo podporo Ukrajini.

Zaskrbljenost, da bi lahko bili ti hibridni napadi delo Rusije, je tolikšna, da so to vprašanje izpostavili tudi na vrhu zunanjih in obrambnih ministrov v Bruslju ta teden z nizozemskimi, estonskimi in litovskimi strokovnjaki za varnost.

En minister, ki je želel ostati neimenovan, je dejal, da so zelo zaskrbljeni zaradi »fizične sabotaže, ki jo organizirajo, financirajo in izvajajo ruski posredniki.«

Prejšnji teden je Donald Tusk razkril, da so poljske oblasti aretirale devet ljudi v povezavi z načrtovanjem sabotaže, ki bi jo izvedli na ukaz iz Rusije.

Povedal je, da so kazniva dejanja domnevno vključevala »nasilje, požig in poskus požiga,« pri čemer preiskovalci vpletenost Rusije v požar v nakupovalnem središču v Varšavi še preiskujejo, na ruskem veleposlaništvu pa so vse skupaj označili za teorijo zarote.

V torek je estonski obrambni minister Hanno Pevkur v Bruslju na obrambnem vrhu EU dejal, da je bila država že žrtev ruske sabotaže: »Podobne operacije so izvedli v Estoniji. Za napad na avto notranjega ministra in avto novinarja so angažirali 10 ljudi. To je normalno za Rusijo, ki je vedno bolj agresivna.« Gre za februarske incidente, ko so razbili stekla avtomobilov notranjega ministra Laurija Läänemetsa in novinarja.

Tudi v Nemčiji sumijo, da za nekaterimi napadi stojijo tuje obveščevalne službe. Prejšnji mesec so aretirali dva nemško-ruska državljana zaradi suma načrtovanja sabotaž, tudi v vojaškem oporišču na Bavarskem. Glavni osumljenec je bil obtožen načrtovanja eksplozije, požiga in sodelovanja z rusko obveščevalno službo.

Nizozemska obrambna ministrica Kajsa Ollongren je v torek v Bruslju dejala, da poskuša Rusija ustrahovati države Nata: »Da, ranljivi smo. Imamo ključno infrastrukturo na morskem dnu, imamo oskrbo z elektriko, oskrbo z vodo, ranljivi smo ob kibernetskih napadih. Zdaj v več evropskih državah opažamo, da nas Rusija poskuša destabilizirati in tudi ustrahovati.«

Na Moskvo je pokazal tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. »Videli smo več aretacij ljudi, ki so obtoženi požiga ali sabotaže v državah članicah Nata in zaveznicah. Lahko rečem, da smo priča povečani ruski obveščevalni dejavnosti v zavezništvu. Zato smo še bolj previdni.«