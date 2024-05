V Slovenskem državnem holdingu so ob tem v sporočilu za javnost spomnili, da je bilo naknadno vplačilo kapitala namenjeno reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE, ki je bil posledica energetske krize, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve Termoelektrarne Šoštanj zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v letu 2022.

Ob izvedenem naknadnem vplačilu kapitala pa so še dodatno okrepili svojo nadzorstveno vlogo. Prek posebnega pooblaščenca so spremljalil namensko porabo sredstev iz naslova naknadnega vplačila kapitala ter na družbo naslovili konkretna pričakovanja za učinkovitejše upravljanje tveganj ter načrtovanje in uravnavanje likvidnosti.

Kljub začetnim dvomom, da bo HSE državi vrnil celotno pomoč, se je to zgodilo v letu in pol. Vračati jo je začel junija lani, najprej z izplačilom 100 milijonov evrov, nato je septembra vrnil 142 milijonov evrov, decembra dodatnih 100 milijonov, konec marca 75 milijonov evrov in danes še preostalih 75 milijonov evrov.

Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj je zmožnost po povračilu državne pomoči pripisal uspešnemu poslovanju skupine HSE v letu 2023 in prvi polovici letošnjega leta. V HSE so ob tem še navedli, da jim hitro odplačilo obveznosti do države omogoča, da bodo še pospešili izgradnjo hidroelektrarn ter sončnih in vetrnih elektrarn, se posvetili vlaganjem v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in tehnologije, povezane s fleksibilnostjo, digitalizacijo, e-mobilnostjo, pametnimi omrežji, hranilniki in virtualnimi elektrarnami.