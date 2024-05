Tisti, ki so v teh dneh odprli Instagram, so skoraj zagotovo opazili podobo neskončnega begunskega taborišča, obkroženega z mogočnimi gorami. Podobo, ki ji je dodan napis »Vse oči uprte v Rafo«, je doslej delilo že več kot 47 milijonov uporabnikov.

Internetni aktivizem od posameznika terja najmanj truda in energije, zato je tudi najbolj razširjen. Podobe, ki opozarjajo na strahotne razmere v Gazi, kjer so izraelske sile od oktobra pobile več kot 35.000 ljudi, večinoma otrok in žensk, sicer pogosto zakrožijo po družbenih omrežjih, a tokrat se je prvič zgodilo, da je tako viralna postala podoba, ki jo je ustvarila umetna inteligenca.

Širjenju podobe na družbenih omrežjih je dal zalet napad, v katerem je Izrael v nedeljo z ameriškimi bombami bombardiral taborišče razseljenih Palestincev v Rafi. Begunski kamp naj bi bil zadnje varno območje za ljudi, ki so v Rafo pribežali iz drugih delov Gaze. Po bombardiranju ga je zajel požar, v katerem je umrlo najmanj 45 ljudi, med njimi tudi mnogi otroci. Fotografije, ki so obkrožile svet, so mnoge globoko pretresle, ne pa tudi ameriškega predsednika Joeja Bidna. Ta je dejal, da napad ne bo vplival na ameriško zavezanost dobavljanja orožja Izraelu.

Šokantne fotografije ožganih otrok in trupel brez okončin so k izražanju nasprotovanja vojni v Gazi spodbudile tudi tiste uporabnike družbenih omrežij, ki se doslej še niso angažirali.

V točno tem času se je na Instagramu pojavila podoba prej omenjenega begunskega kampa z neskončnimi vrstami šotorov, ki oblikujejo napis »All eyes on Rafah«. Podobo je prvi objavil nek manj znan uporabnik iz Malezije, nato pa jo je na svojih profilih delilo na milijone drugih ljudi.

Aktivisti, ki so že dlje časa dejavni v opozarjanju na genocid v Gazi, pravijo, da je ironično, da je viralna postala prav računalniško generirana podoba, ki z resničnostjo nima nič skupnega.

Antropolog Hussein Kesvani razume, zakaj ljudje kot izraz svojega nestrinjanja z dogajanjem v Gazi raje objavijo to podobo. Pristne podobe so pogosto preveč pretresljive, poleg tega pa algoritmi podjetja Meta, ki ima v lasti Facebook in Instagram, propalestinske vsebine pogosto cenzurirajo. Računalniško generirana podoba tako lažje zaobide politiko platform glede objav nasilnih in nazornih vsebin.

Objavo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, je na svojih profilih delilo tudi več zvezdnikov, med njimi manekenki Gigi in Bella Hadid ter igralci Pedro Pascal, Jenna Ortega, Priyanka Chopra in Nicola Coughlan.