Prvič sta eksplodirali dve bombi na avtomobilih pripadnikov Jehovovih prič avgusta lani. Konec marca so odkrili bombno napravo na vhodnem delu prostorov te verske skupnosti in jo uspešno deaktivirali. Nazadnje pa je v začetku maja zagorelo vozilo še enega pripadnika Jehovovih prič, domnevno je bilo pred tem slišati eksplozijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

V sredo pa je avstrijski policiji po obsežni preiskavi uspelo aretirati 55-letnika, ki je hitro priznal svoja dejanja in dodal, da je že v začetku maja pod avtomobil svoje soproge namestil bombo. Zaradi te informacije so bile v Gradcu v sredo več ur zaprte ulice okoli vozila, a eksplozivne naprave niso našli. Zaenkrat še ni jasno, ali je bomba padla iz avtomobila in morda eksplodirala.

Moški je pojasnil, da je bil glavni povod za napade spor z nekdanjo ženo glede skrbništva in plačevanja preživnine za dva otroka, ki ju je v zadnjih 13 letih videl le ob obiskih sodišč. Zato je želel ubiti ženo, druge eksplozivne naprave pa naj bi služile le za odvračanje pozornosti. Poročena sta bila od leta 1991 do 2011, ker je bila članica Jehovovih prič, je to postal tudi on, a so ga po ločitvi izločili.

Jehovove priče imajo v Avstriji približno 22.600 aktivnih članov.