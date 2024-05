Najprej bodo o njem glasovali na odboru za zunanjo politiko in potem še na plenarni seji, obakrat ima vladajoča koalicija dovolj glasov za potrditev.

Predsednik vlade Robert Golob je napovedal, da bodo v tem času zahtevali takojšnje premirje in izpustitev talcev. »Kot odgovorna članica Varnostnega sveta smo dejansko dolžni, da naredimo vse, kar je v naši moči, da pripeljemo do trajnega miru na Bližnjem vzhodu,« je dejal Golob.

Tanja Fajon: Ne povezujem tega z volitvami

Pred sejo vlade je podporo sklepu napovedala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Pri tem je zavrnila trditve, da so s priznanjem pohiteli zaradi evropskih volitev, saj da se je sama za to zavzemala že kar dolgo časa. »Tako da ne povezujem tega z volitvami, če kdo drug, potem mogoče ne pozna, kako dolg je že ta napor in proces, ki ga vodimo za priznanje Palestine,« je pojasnila.

Poudarila je, da se o priznanju pogovarja z več kolegi in da so še druge države, ki resno razmišljajo o tem. »Obstajajo pa nianse in različna iskrenost, kako hitro bodo šle po tej poti,« je dodala.

»Težko govorim, koliko držav bo sledilo, zdaj se nas je v tem krogu zbralo osem držav. Deset let po tistem, ko je Švedska priznala Palestino, je zelo pomembno sporočilo miru, ker se bomo pogovarjali na drugih temeljih državnosti tako Izraela kot Palestine,« je še povedala ministrica.

»V Levici smo ponosni, da smo del vlade, ki se je odločila za ta korak«

Iz Levice so sporočili, da je tako končno tudi Slovenija na poti, da v naslednjem tednu prizna Palestino in se pridruži trojici evropskih držav, Irski, Španiji in Norveški, ki so ta korak storile pred nekaj dnevi, in več kot 140 državam globalne skupnosti.

Genocid, vojna, okupacija in apartheid se morajo nemudoma končati, mednarodna skupnost pa odločno stopiti na stran žrtev - Palestink in Palestincev, so še zapisali.

NSi ne bo nasprotovala

Iz stranke NSi so sporočili, da sklepu o priznanju Palestine v DZ ne bodo nasprotovali, vseeno pa vidijo v današnjem sklepu vlade politično motivirano odločitev. »Cilj vlade pri prizadevanjih za priznanje Palestine ni zmanjšanje trpljenja Palestincev,« je danes izjavil poslanec NSi Jožef Horvat in dodal, da se priznanje tempira s prihajajočimi evropskimi volitvami. Ob tem je poudaril, da stranka NSi sklepu o priznanju Palestine, ki ga bo vlada posredovala v DZ, ne bo nasprotovala.

Vlada je postopke za priznanje Palestine sprožila 9. maja. Takrat je napovedala, da bo odločitev v DZ poslala najkasneje do 13. junija.