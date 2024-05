Kitajska že desetletja vodi takoimenovano diplomacijo pand, v okviru katere v znak dobrih odnosov svoje medvede pošilja po vsem svetu. Prvi par pand je Peking ZDA poslal leta 1972 ob obisku takratnega ameriškega predsednika Richarda Nixona na Kitajskem.

FIRST LOOK AT DC’S NEW PANDAS! Bao Li (left) and Qing Bao (right) are expected at the Smithsonian's National Zoo by the end of 2024. The zoo made the announcement about half a year after it sent its three pandas back to China. 🐼https://t.co/Y65lALKl8Upic.twitter.com/K2cB1LTpit