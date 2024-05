Njegov ugled ne izhaja zgolj iz njegovih uspešnic, temveč tudi z vidika vplivov, ki jih spaja v svojem delu. Na koncertu je izvedel tudi nekatere redkeje slišane pesmi skupine The Police. Takšna je bila že začetna Voices in My Head, funkovsko obarvana skladba, ki je morda zvenela tudi kot namig, da njegova nekdanja zasedba, čeprav vrsto let ne deluje več, napoveduje ponovno izdajo svojega uspešnega zadnjega albuma Synchronicity, ki bo obogaten z dodatnimi posnetki.

Poleg vokalista ni basista Stinga sta na odru nastopila še kitarist Dominic Miller in bobnar Chris Maas, ki so skupaj oder zavzeli petnajst minut pred deveto, potem ko je občinstvo dodobra ogrela italijanska kantavtorica Giordana Angi. Sledile so prepoznavne Message in a Bottle, If I Ever Lose My Faith You in Fields of Gold.

»Dober večer, Ljubljana, kako ste«, je vprašal Sting in povedal, da ne ve, kaj bo sledilo. Glasbeniki so nato iz klobuka naključno potegnili naslednjih nekaj pesmi, kot sta Tea in the Sahara in Mad About You, dokler nastopa niso stopnjevali prek Englishman in New York in Can't Stand Losing You do So Lonely, v katero so vpletli še refren Everything's Gonna Be Alright v zvoku reggaeja.

Poslušalci si obetajo vnovičen nastop

Polna dvorana je nato stoje sprejela uspešnico Every Breath You Take, a trojica ji je pred dokončnim odhodom namenila še skladbi Roxanne in Fragile. »Hvala Ljubljana, odlično občinstvo ste,« je po dveh urah nastopa dejal 72-letni Sting, ki je v Stožicah že koncertiral v letih 2019 in 2011, pred tem pa še v Hali Tivoli. Glede na zaključni »se vidimo«" morda tudi ne zadnjič.

»Nimam besed, prečudovito, čustveno, nad pričakovanji,« je po koncertu komentirala poslušalka srednjih let. »Definitivno je popestril dogajanje v Ljubljani in glede na njegovo vitalnost trdim, da se bomo še videli v Stožicah,« je dodal njen spremljevalec. V živo sta Stinga poslušala prvič, prav tako trojica mladih, ki bi si morda želela le nekoliko več njegove interakcije z občinstvom.

Ljubljana je bila njegova tretja postaja na aktualni evropski turneji, ki jo je glasbenik pred dnevi začel v Dresdnu.