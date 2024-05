"Danes se je v Schipholu zgodil usodni incident, med katerim je oseba umrla v letalskem motorju," je v izjavi zapisal nizozemski letalski prevoznik KLM. Identitete žrtve niso razkrili.

Nizozemska mejna policija, ki je odgovorna za varnost na največjem nizozemskem letališču, je sporočila, da so potnike odstranili z letala in odprli preiskavo.

