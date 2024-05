Kot poroča časnik Wall Street Journal, sta se Trump in Musk v zadnjem času večkrat slišala po telefonu. Časnik se sklicuje na več anonimnih virov, ki so seznanjeni z njunimi pogovori. Razlogi za njuno povezovanje naj bi bil tudi v tem, da Trump išče močne donatorje za svojo kampanjo, Musk pa išče izhod za svoja podjetja in ideje.

Trump in Musk sta bila v preteklosti velikokrat na bojni nogi. Še leta 2022 sta na Twitterju napadala drug drugega. Tako je Trump Muska označil za »še eno sranje«, Musk pa mu je odgovoril, da bi moral Trump »odložiti klobuk in oditi v sončni zahod«.

Z Muskovim nakupom Twitterja in preimenovanjem v X so se njuni odnosi začeli mehčati. Musk je ponovno odprl Trumpov račun, od takrat pa ga tudi večkrat prosil, naj bo bolj aktiven na omrežju, a ostaja Trump večino časa zvest svoji platformi Truth Social.

Po poročanju časnika se naj bi še bolj zbližala marca, ko sta se srečala na posestvu milijarderja Nelsona Peltza. Od takrat naj bi večkrat razpravljala o različnih političnih vprašanjih, vključno s priseljevanjem. Peltz in Musk naj bi na tem srečanju Trumpa tudi seznanila, da pripravljata projekt, ki bi zagotovil pošteno štetje volilnih glasov v ZDA.

Musk je v preteklosti že dejal, da na volitvah ne bo prispeval sredstev za nobeno predsedniško kampanjo, a naj bi Trumpu po poročanju časnika povedal, da namerava novembra gostiti srečanja, na katerih bi rad bogate in močne posameznike odvrnil od podpore Joeu Bidnu.