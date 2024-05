V Seulu so izstrelitev označili za provokacijo. Po poročanju tujih agencij pa je izstrelitev balističnih raket oblika protesta Severne Koreje proti zavezi o denuklearizaciji na tristranskem vrhu in napovedanemu zasedanju VS ZN. Izstrelitev balističnih raket je sledila neuspelemu poskusu Pjongjanga, da bi v ponedeljek v orbito poslal svoj drugi vohunski satelit.

Izstrelitev raket je potrdila tudi Japonska. Po besedah japonskega premierja Fumia Kishide so te očitno padle zunaj izključnega gospodarskega območja Japonske.