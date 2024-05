Okoli četrte ure zjutraj je prebivalce Štepanjskega naselja v Ljubljani prebudila eksplozija. Na ljubljanski policijski upravi so za Dnevnik informacijo potrdilil. »Ugotovljeno je bilo, da so neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat nameščen na eni izmed trgovin,« so sporočili s PU Ljubljana. Po navedbah portala 24ur gre za trgovino Tuš na Jakčevi ulici v Štepanjskem naselju. » V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu,« so še dodali na policiji. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Incident se je pripetil teden dni zatem, ko so neznani storilci v četrtek okoli pol petih zjutraj prav tako v Štepanjskem naselju a na Parmski cesti razstrelili bankomat v vetrolovu trgovine Mercator. Kakor smo že poročali, poškodovanih tudi takrat ni bilo, je pa nastalo za več tisoč evrov škode tako na bankomatu kot na objektu.

Policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja velike tatvine.