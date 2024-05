Po napovedi metereologov se bo danes od zahoda postopno pooblačilo. Na severozahodu bo proti poldnevu začelo deževati, popoldne bodo krajevne plohe in kakšna nevihta tudi drugod po Sloveniji. Ob morju bo začel pihati jugo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 24 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte okrepile in zajele vso Slovenijo. Možni bodo nalivi. Jugo ob morju pa se bo krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Veter ob morju bo proti večeru oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13 stopinj Celzija.

Ob tem na portalu neurje.si opozarjajo, da lahko jutri v nekaterih predelih države pade v kratkem času veliko dežja. Na portalu še opozarjajo, da se bo glede na trenutno namočenost tal povečala tudi možnost plazenja, lahko pa se zgodi, da bodo poplavljali nekateri vodotoki. Posamezne nevihte se bodo pojavljale že danes, glavnino pa lahko pričakujemo v petek.

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj pa bo ponekod megleno. V severnih krajih bodo še možne posamezne plohe. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

V nedeljo bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.