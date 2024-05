Na celjskem sodišču je sodnica Gordana Malović nadaljevala obravnavo zoper nekdanjega ljubljanskega sodnika Zvjezdana Radonjića, ki pa ga tudi tokrat ni bilo v sodni dvorani. Ker se je obtoženi strinjal, da se mu sodi tudi v nenavzočnosti, ni bilo ovir, da se sojenje ne bi nadaljevalo. Spomnimo, da obtožnica Radonjiću očita, da je ob razglasitvi in obrazložitvi sodbe na ponovljenem sojenju Milku Noviću, ki mu je sodil in ga na koncu oprostil očitkov, da naj bi umoril nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, v sodni dvorani vse presenetil z izjavo, da je ves čas sojenja doživljal pritiske. Dejal je, »da se je pri njem večkrat, najmanj enkrat na teden, oglasila »neka sodnica«, ki jo je zanimalo, ali bo Novića oprostil ali ne.«

Izkazalo se je, da je imel v mislih tedanjo višjo sodnico Andrejo Sedej Grčar in državno tožilko Blanko Žgajnar, ki je v primeru Nović zastopala tudi obtožnico. Obe je Radonjićevo navajanje zelo prizadelo, pravzaprav šokiralo, zato sta se odločili za kazenski pregon. Tožilstvo pa je v tem prepoznalo znake treh kaznivih dejanj obrekovanja in razžalitve. Radonjić je krivdo za očitke zavrnil, tako Sedej Grčarjeva kot Žgajnarjeva pa sta bili zaslišani kot priči in sta povedali vsaka svojo plat zgodbe. Radonjićeve besede sta označili za popolno laž.

Nenavaden že sam potek sojenja

Na sodišču so, kot priče, zaslišali tako predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča kot več drugih sodnikov in sodnic. Med njimi tudi vrhovno sodnico Barbaro Zobec. A prav zaradi njenega pričanja, ko je dejala, da je kolegica Sedej Grčarjeva enkrat bila pri Radonjiću in da v primeru Nović vse kaže na oprostilno sodbo, je morala oškodovanka Sedej Grčarjeva še enkrat na sodišče. Povedala je, da je obtoženi Radonjić hodil k Zobčevi. »Zakaj je hodil, pa ne vem,« je dejala. Po natančnem branju magnetograma pričanja Zobčeve pa je Sedej Grčarjeva izpostavila še, da je Zobčeva vsaj trikrat poudarila, da je v tem primeru verjetno prišlo do hudega nesporazuma. In da sama Zobčevo spoštuje, saj ima dolgo kilometrino in veliko znanja.

Ponovila je, da je bila razglasitev druge, ponovljene sodbe Noviču en sam šov, ki ga je obtoženi uprizoril za lastne interese. Da Radonjić nikoli ni govoril o kakršnih koli pritiskih nanj, da je to prvič sama slišala ob razglasitvi sodbe, je na sodišču dejala še ena priča in sicer sodna zapisnikarica nekdanjega sodnika Brigita Dopona. Dejala je tudi, da nikoli ni videla sodnice Sedej Grčarjeve, da bi prišla k sodniku Radonjiću.

Da je že samo sojenje Noviču potekalo sila nenavadno in da se je Radonjić posluževal nenavadnih metod, pa je na sodišču pojasnil tudi odvetnik Miha Kunič, ki je bil v tem postopku pooblaščenec žrtvine družine. »Tudi zame je bila obrazložitev sodbe skrajno nenavadna. Bil sem šokiran, saj veliko stvari že med samim postopkom ni držalo,« je dejal. Spomnil pa je tudi, da Radonjić njemu kot pooblaščencu na sojenju ni dovolil postavljati nobenih vprašanj nemškim izvedencem, pa tudi sicer ga je pri postavljanju vprašanj zelo omejeval. »Zato sem tudi dal predlog za izločitev sodnika Radonjića, tu pa se je nato moja vloga tudi končala,« je še dejal Kunič. In ponovil, da vse domnevne spletke absolutno ne držijo. »Uporaba pravnih sredstev pa ni pritisk,« je dejal.

Radonjićev zagovornik Franci Matoz je včeraj predlagal še zaslišanje Novičevega zagovornika Jožeta Hribernika, pa tudi soočenje Sedej Grčarjeve in sodnice Barbare Zobec, a je sodni senat oba predloga zavrnil.