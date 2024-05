Pred sodnico Evo Senico Visočnik je včeraj stopil 23-letni Marjan Grm iz Kočevja. O njem, njegovem 21-letnem bratu Mihaelu ter pri njuni družini živečem 26-letnem Marku Belclu smo že veliko pisali, in sicer v zvezi s kruto smrtjo 77-letnega Stanislava Knafla v gozdu pri Zgornjih Duplicah marca 2021. Sodišče jih je konec predlanskega leta obsodilo na nekaj več kot devet let zapora, ker so Knafla tako hudo pretepli, da je potem, ko so ga pustili samega in pobegnili, umrl. Kasneje je višje sodišče sodbo razveljavilo in četverica zdaj čaka na novo sojenje.

Kdaj se bo začelo, še ni znano. Se pa te dni začenja še en kazenski postopek, v katerega so vpleteni brata Grm in Belcl. S 40-letno Tadejo Grm, 53-letno Marjano Belcl in 52-letnim Mihaelom Grmom st. naj bi samo nekaj dni po Knaflovi smrti v Koprivniku pri Kočevju pretepli Radojko Hudorovič in njenega partnerja Milana Grma. »Krivde ne priznavam,« je včeraj zatrdil Marjan Grm, ki je bil že kaznovan zaradi povzročitve hude poškodbe in je kazen tudi že prestal. Za nedolžnega se je pred dnevi izrekel tudi Belcl, ostalih pa o morebitnem priznanju še niso povprašali.

Ne ve, zakaj

Kaj piše v obtožnici? Omenjeni naj bi 26. marca 2021 vstopili v hišo v Koprivniku, kjer naj bi Tadeja Grm v kuhinji napadla napadla Radojko Hudorovič. Z lesenim stolom jo je udarila po glavi, da se je zgrudila. Na tleh naj bi jo ostali brcali, Marjana Belcl pa tudi z roko večkrat udarila po hrbtu. Da ji ne bi mogel braniti, so njenega partnerja Milana Grma zadržali in ga prav tako tepli. Hudorovičeva je dobila udarnino na glavi in rano nad levim očesom, udarnino na rami, zaradi udarca s stolom pa tudi pretres možganov. Vseh šest je je tožilstvo obtožilo nasilništva, Tadejo Grm pa tudi povzročitve hude poškodbe.

Do zdaj so se vsi zagovarjali z molkom, le Marjan Grm je izjavil, da ni kriv tega, česar ga obtožujejo in da bodo priče, ki jih bo pripeljal, potrdile, da je bil v tistem času z njimi. Rekel je tudi, da nima nobenih težav ne z Milanom ne Radojko in da ničesar ne ve o dogodku. V okviru posameznih preiskovalnih dejanj so zaslišali tudi oba oškodovanca. Hudorovičeva je povedala, da so prišli »tisti iz Marofa« in ju pričeli tepsti. Ko jo je Tadeja Grm s stolom spravila po tleh in so jo tudi drugi brcali v glavo, je izgubila zavest. Rekla je, da je bil takrat, ko so vstopili, mož Milan pri vratih v sobo in da so ga »njegovi nečaki stolkli tako, da je bil ves plav«. Bilo jo je strah, da jo bodo ubili. Tadeja ji je polomila tudi telefon, je razložila, policijo in reševalce pa da je poklicala soseda,li. Zatrdila je, da ne ve, zakaj so ju napadli.

Odškodnine ne zahtevata

Milan Grm pa je pričal, da se je vse zgodilo zelo hitro. Prileteli so v hišo, prišli do njega in ga zadrževali. Hotel je pomagati partnerki, pa ni mogel, počutil se je nemočnega. Ko so odšli, je Radojka vstala in se opotekala, bila je krvava po glavi in licih, kar ga je prestrašilo. Z napadalci, ki so se pripeljali z dvema avtoma in so se drug za drugim tudi odpeljali, nista bila v nobenem sporu, je zagotovil.

O tem, kaj je kdo storil in zakaj se bo sodnica poskušala dokopati na sojenju. Kdaj se bo začelo, še ni znano, prej mora opraviti predobravnavne naroke še za ostale obtožene. Oškodovanca sta bila vabljena na narok, na katerem so o krivdi povprašali Belcla. Rekla sta, da premoženjsko pravnega zahtevka ne priglašata.

