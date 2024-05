Brez radarjev v conah 30

Italijanske oblasti so v uradnem listu objavile nove predpise za uporabo radarjev, občine pa imajo eno leto časa, da postavitev radarjev prilagodijo novim pravilom. Kot je na omrežju X pojasnil italijanski minister za promet Matteo Salvini, je namen radarjev zagotavljanje varnosti in preprečevanje nesreč, a se jih po njegovem mnenju prepogosto izkorišča za zaslužek in nadlegovanje državljanov. Novi predpisi omejujejo uporabo radarjev, saj določajo najkrajšo možno razdaljo med dvema radarjema, opozorila o meritvah hitrosti pa bodo morala biti postavljena vsaj kilometer prej. Prav tako radarjev ne bo mogoče postavljati na cestah, kjer je omejitev hitrosti nižja od 50 kilometrov na uro.