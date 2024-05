Prireditev, ki jo bo v živo prenašal Program Ars, se bo začela ob 19.30. Predsednica žirije Mateja Pezdirc Bartol je o letošnji beri nominirancev povedala: »Skupnosti kot po pravilu nagrajujejo dela, ki v običajnem toku časa najbolje odslikavajo popularno družbeno realnost, medtem ko v približevanju zaostritev osvetljena dela pomagajo skupnostim uravnavati družbeni kompas. Tokratni izbor se zdi z literarnim pljuskom življenjskih slogov, novega vala feminizma ter vestnim opazovanjem in beleženjem posameznikove notranjosti bolj prvo v pogojih potrošništva ter značilnega umanjkanja občutja skupnosti, vendar je z zakoličenjem kulturnih meja med Gorico in Prekmurjem tudi poskus priklica nacionalno integrativnega momenta v okoliščinah novega risanja svetovnih in evropskih zemljevidov.«

Odpreti skrito oko

Nagrajevanje literarnih del sogovornica vidi kot osnovno orodje za kanonizacijo avtorjev, zlasti avtoric, ter kot pomemben pogoj v njihovem umetniškem razvoju. »A ravno zato nagrade večkrat potujejo tja, kjer zanje obstaja najbolj vneto prizadevanje avtorjev in avtoric oziroma njihovega interesnega kroga. Če tako po eni strani družbeni spregled literata ali literatke pogosto privede do ustvarjalnega zastoja, povzroči popolnoma enak tekaški zid tudi pretirano družbeno osvetljevanje posameznih del. Ena in druga skrajnost sta specifični za slovensko skupnost. Za pravi vpogled v nedvomno bogato slovensko literarno ustvarjalnost velja torej odpreti skrito oko – literarno poglabljanje je pač v prvi vrsti območje ločenosti, odcepa, preloma, odhoda, osamitve, izločitve, telesno neugodne in psihično neprijetne, kakor nam med drugim dokazujejo vrhunska dela Prežiha ali Zupana, nastala v zaporniških celicah,« še meni Mateja Pezdirc Bartol.

Mateja Gomboc Nominirana za roman Gorica V romanu Gorica sem v ospredje postavila male, nepomembne ljudi, v življenja katerih je meja posegla, jim s svojo žičnato ograjo zadala rane, vendar so to zmogli sprejeti in živeti, pravzaprav odraščati naprej.

Anja Mugerli Nominirana za roman Pričakovanja Z romanom Pričakovanja sem skušala prikazati in osmisliti izkušnjo neuresničenih pričakovanj para, ki si želi otroka, hkrati pa v njem zajeti tudi prijateljstvo, praznino, ljubezen do umetnosti, zavist, naravo, skratka, vse, kar dela življenje polno. Nominacija za Cankarjevo nagrado mi veliko pomeni.

Pia Prezelj Nominirana za roman Težka voda Cankar je položil temelje, na katerih vsi, ki pišemo v slovenščini, stojimo še danes. V jezik je vnesel prožnost, odprtost, drznost, ob tem pa nam pokazal, kaj pomeni mojstrsko zvezati vsebino in formo, kaj pomeni naseliti se v sami srčiki literature.

Denis Škofič Nominiran za pesniško zbirko Tuskulum Ko sem kot študent začel pisati poezijo, nisem nikoli razmišljal o tem, na kakšen način bom pisal, ali bo moj glas izviren ali ne, kakšna bo “tesnoba vplivanja”, ampak sem se preprosto prepustil temam, motivom in svojemu načinu razmišljanja, ki se je spontano izrazilo v pesmi v prozi.