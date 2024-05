Rdeča nit prireditve, ki jo pripravlja in povezuje Svetlana Makarovič, bosta tudi tokrat upor in povezovanje, ki ju simbolizira rdeča zvezda, je zapisala ekipa Nosil bom rdečo zvezdo. Na današnji novinarski konferenci se je Makarovičeva uvodoma pošalila, da bo tudi letos, kot ponavadi, dež, a da so pripravljeni. Kot je povedala, bodo na koncertu delili priponke s palestinsko zastavo in rdeče zvezde. Ta dva simbola sta si po njenem mnenju v tem času zelo blizu, saj gre za »osvobodilni boj palestinskega ljudstva«.

»Koncert bo uglasbil poziv domačim in evropskim oblastem k odločnemu ukrepanju v priznanju palestinske države, klic k takojšnji trajni prekinitvi ognja in humanitarni pomoči prizadetim ter odločni akciji s takojšnjimi gospodarskimi in siceršnjimi sankcijami zoper izraelski režim,« je navedla ekipa Nosil bom rdečo zvezdo.

Program bo po besedah Makarovičeve »mešan, kot ponavadi«, režijo je prevzela gledališka režiserka Ivana Djilas. Ob njej bo na koncertu nastopila široka skupina družbeno angažiranih glasbenic in glasbenikov ter igralk in igralcev. Med njimi ljubljanski Partizanski pevski zbor, Drago Mislej - Mef, Tomaž Mihelič - Marlena, Primož Siter, Janja Majzelj, Peter Dirnbek, Nina Valič, Andrej Rozman - Roza, Aphra Tesla, Joži Šalej, Nino DeGleria, Blaž Celarec in Jelena Ždrale. Igralka Polona Vetrih bo zapela judovsko pesem. Kot je poudarila Svetlana Makarovič, namreč boj za svobodno Palestino ne pomeni boja proti judovskemu ljudstvu, ampak proti aktualnim izraelskim politikom. Nastopil bo tudi feministični pevski zbor Z'borke. Bo pa na letošnjem koncertu umanjkal Tržaški partizanski pevski zbor Pinka Tomažiča, saj večina članov med tednom zaradi služb ne more nastopati. x sta