Najboljša slovenska teniška igralka na pesku Tamara Zidanšek se je v drugem krogu Rolanda Garrosa dobro uro in pol​ odlično upirala favorizirani Američanki CoCo Gauff, ki je dvoboj dobila s 6:3, 6:4. Konjičanka je dokazala, da letos v Parizu ni po naključju dobila treh kvalifikacijskih dvobojev in uvodnega na glavnem turnirju, izvedla je nekaj udarcev, ki so jo krasili pred tremi leti, ko se je senzacionalno uvrstila v polfinale pariškega turnirja. Odločilna je bila serija s 6:0, ki jo je Coco Gauff naredila med zaostankom z 1:3 v prvem nizu do vodstva z 1:0 v drugem. V preostalem dvoboju je bila Slovenka enakovredna.

»Nisem našla svojega ritma. Žogice so bile zelo počasne, razmere so bile zelo specifične in takšne, ki mi ne ustrezajo. Pomembno je, da sem ostala napadalna, da tekmici nisem prepustila, da bi se razigrala. Lačna sem zmag in imam v Parizu velike ambicije,« je po dvoboju dejala CoCo Gauff.

Prvi test za Alcaraza

Potem ko v peščeni sezoni zaradi bolečin v rami ni igral veliko, je Carlos Alcaraz pripotoval v Pariz skozi stranska vrata. Španec je lani ob Novaku Đokoviću veljal za favorita turnirja, medsebojni dvoboj v polfinalu pa je dobil Srb, ki se je tudi veselil končnega uspeha. Alcaraz je imel včeraj na papirju lahko delo, saj se je pomeril s kvalifikantom Jesperjem De Jongom. Toda 176. igralec na svetu je pokazal, da uvrstitev na svetovni lestvici ni postavila ogledala njegovi igri. Španec je prva dva niza sicer dobil, in čeprav se je Nizozemec dobro upiral, je kazalo na gladko zmago favorita. Toda tretji niz je De Jong gladko dobil, v četrtem pa je dobil dve igri zapored na tekmečev servis. Njegova težava je bila, da ni mogel dobiti igre na svoj začetni udarec, zato se je po dobrih treh urah s 6:3, 6:4, 2:6, 6:2 zmage veselil Alcaraz.

»Zaradi težav z ramo bi bil raje čim manj na igrišču, saj nikoli ne vem, kako se bom počutil po dvoboju. Hkrati se zavedam, da moram biti potrpežljiv, če želim doseči odmeven rezultat. Jesper je pokazal igro, s katero se bo nedvomno kmalu prebil med najboljših 100 igralcev na svetu,« je pojasnjeval Carlos Alcaraz. »Ko je v tretjem nizu vrag vzel šalo, sem se zavedal, da bom moral za zmago pokazati vse svoje znanje. Vesel sem, da sem lahko prestavil v višjo prestavo ter napredoval v tretji krog. Zahvalil bi se tudi pariški publiki, ki mi je z vzkliki podpore pomagala, da sem se pobral po porazu v tretjem nizu. Publika v Parizu resnično dokazuje, koliko ji pomeni tenis, in vsem nam je lepo biti del te zgodbe,« je na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier razlagal Alcaraz ter požel bučen aplavz.

Dež in nizke temperature

V nadaljevanju tekmovalnega popoldneva je na igrišče stopila prva igralka sveta Iga Šwiatek, ki se je pomerila z motivirano Naomi Osaka. Japonka je pokazala svojo najboljšo igro po vrnitvi na teniška igrišča po porodu, igrala zelo hrabro, tvegano in zbrano, a bila le nekaj centimetrov oddaljena od zmage. V prvem nizu je imela pri vodstvu s 5:4 zaključno žogico za niz, ki ga je izgubila v podaljšani igri. V drugem je bila Naomi Osaka razred zase, v tretjem vodila s 4:1 in imela priložnost za vodstvo s 5:1, a za nekaj centimetrov zgrešila cilj. Pri vodstvu s 5:2 je vodila s 30:0, pri vodstvu s 5:3 je servirala za niz in imela zaključno žogico, a žilava Poljakinja se je vselej ubranila. Dvoboj je dobila s 7:6 (1), 1:6, 7:5, potem ko je trikratna zmagovalka Rolanda Garrosa dobila zadnjih pet iger.

»Tako težkega dvoboja nisem imela še nikoli v drugem krogu. Zdi se mi, kot da nanj ne bi bila pripravljena, saj sem se bolj obremenjevala z rezultatom kot samo igro,« je priznala Iga Šwiatek, ki je prejela tudi nekaj žvižgov s tribun, saj je glasno protestirala, ker so jo gledalci med točko zmotili s kriki. Včerajšnji spored je znova krojilo vreme. V Parizu so temperature nadpovprečno nizke, pada pa tudi veliko dežja, tako da so igrišča z izjemo osrednjih stadionov s pokrito streho samevala.