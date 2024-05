Usik in Fury 21. decembra vnovič v Riadu

Ukrajinec Oleksandr Usik in Britanec Tyson Fury se bosta 21. decembra v Riadu udarila na povratnem dvoboju za naslov svetovnega boksarskega prvaka v težki kategoriji. Usik je maja po sodniški odločitvi ugnal Furyja in pasovom WBA, WBO in IBF dodal še pas svetovnega prvaka po verziji WBC.