Vodstvo panoge tek na smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije je tudi odločilo, da bodo v novi sezoni v A ekipi Eva Urevc, Anja Mandeljc, Miha Šimenc, Miha Ličef in najmlajši Nejc Štern. Hattestad bo s svojima pomočnikoma skrbel tudi za člane B ekipe, v kateri so Anže Gros, Boštjan Korošec in Vili Črv, v C ekipi pa bodo Lucija Medja, Nika Ljubič ter Tia Janežič. Na čelu mladinske ekipe ostaja Rok Grilc.