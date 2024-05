V Dallasu je bilo vse pripravljeno na slavje ob uvrstitvi v finale lige NBA, prvo po letu 2011, ko so tudi edinkrat v zgodovina kluba osvojili naslov prvaka. A na koncu od napredovanja ni bilo nič. Potem ko je bila Minnesota na prvih treh tekmah blizu, a vsakokrat pokleknila v zaključkih, je tokrat zdržala in upanje na preobrat, ki v zgodovini lige NBA ni uspel še nikomur, podaljšala do pete tekme. Ta bo v petek ob pol treh zjutraj po slovenskem času.

Townsu se je odprlo

Dallas je v zadnjo četrtino tekme vstopil z zaostankom petih točk in nato v prvi polovici zadnjih 12 minut trikrat izenačil, pri 90:89 pa celo povedel. A je bila Minnesota za razliko od prvih treh tekem, ko je vsakič izgubila po vodstvu pet minut pred koncem tekme, tokrat bolj zbrana v zaključku tekme. Na drugi strani so gostitelji v zadnjih minutah izgubili preveč žog in bili premalo natančni pri metih. Tudi sicer na tekmi niso imeli strelskega večera. Kot ekipa so bili uspešni pri 42 odstotkih metov iz igre, na drugi strani je Minnesota zadela skoraj 53 odstotkov svojih metov. Luka Dončić se je zlil v povprečje moštva. Sicer je dosegel 28 točk, 15 skokov in deset asistenc, a iz igre metal zgolj 33,3-odstotno.

Ob Anthonyju Edwardsu, ki je bil z 29 točkami najboljši strelec pri Minnesoti, je prvič v finalu zahodne konference dobro igro prikazal Karl-Anthony Towns, ki jih je dosegel 25. »Izgubljali smo z 0:3 v zmagah in bili na robu tega, da zaključimo sezono. Ni bilo časa za kakršne koli dvome in še vedno ga ni. Bili smo agresivni in tako bomo morali igrati tudi na peti tekmi. Sam sem še naprej metal s položajev, pri katerih se počutim najbolje. Tokrat sem bil uspešen in pričakujem, da bo podobno še naprej,« je samozavestno povedal Karl-Anthony Towns. Dobra predstava 213 centimetrov visokega košarkarja ni presenetila igralca Dallasa Kyrieja Irvinga. »Najboljši košarkarji najdejo načine, kako izplezati iz krize. Vedeli smo, da bo Towns slej kot prej začel zadevati. Zdaj bomo morali biti nanj še bolj pozorni.«

Moštvo stopilo v bran Dončiću in Irvingu

Skupni imenovalec izjav košarkarjev Dallasa po porazu je bil, da jim je primanjkovalo energije. Prav vsi so poudarjali, da v tem pogledu niso bili na pričakovani ravni. »Prevzemam odgovornost za poraz. Sem prvi, ki ni igral z dovolj energije,« se je s pepelom posul Luka Dončić. »V tem ni sam. Pričakoval sem, da bo rekel nekaj takega, saj vidim, koliko mu to pomeni in kako si želi moštvo popeljati v veliki finale. Hkrati je tudi jasno, da veliko odgovornosti za poraz pade tudi na moja ramena. Tudi sam nisem imel pravega ritma, prave energije. A kot vodji tega moštva morava storiti to, morava prevzeti odgovornost v dobrem in v slabem,« je dodal Kyrie Irving.

Minnesota je prvič v finalu zahodne konference spremenila obrambni pristop. Jaden McDaniels, ki je bil na prvih treh tekmah zadolžen za Dončića, je pokrival Irvinga, Edwards, ki je do zdaj pazil na Irvinga, pa je kot senca sledil Dončiću. Gonilni sili Dallasa sta bili posledično prvič v seriji manj kot 35-odstotno uspešni pri metih iz igre. »Odgovornost ni samo na njiju, temveč na celotni ekipi,« je Dončiću in Irvingu v bran stopil Derrick Jones Jr. in dodal: »Košarka je moštvena igra. Zmagujemo in izgubljamo kot moštvo. Nikoli ne more biti za vse kriv ali zaslužen en igralec. Zavedam se, da sta najboljša posameznika, a ostali ju podpiramo v dobrem in slabem.«

To pot je Dallas igral brez centra Derecka Livelyja, ki je na tretji tekmi dobil udarec v vrat, prvič v finalu zahodne konference pa je igral Maxi Kleber. »Livelyja smo pogrešali. Je pomemben faktor v našem napadu in obrambi, zato upam, da bo čim hitreje nazaj,« je o svojem soigralcu povedal Luka Dončić. Dallas je zapravil možnost, da bi si pred morebitnim finalom priboril izdatni premor, kot si ga je Boston. Prva tekma bo namreč šele 6. junija. »Pomembno je le, da se uvrstimo finale. Ali je to po štirih ali sedmih tekmah, je povsem nepomembno. Še vedno smo na dobri poti, zato me to ne skrbi.«