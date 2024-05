Nedostojne obletnice temeljev državnosti

Narodna in univerzitetna knjižnica v teh dneh praznuje 250. obletnico svojih začetkov – natančneje, začetkov sistematičnega zbiranja znanja ter zlasti njegovega posredovanja splošni javnosti, ki skozi velik del zgodovine do vednosti praviloma ni imela prostega dostopa. Tistih 637 knjig, ki so jih leta 1774 cesarske oblasti namenile za javno rabo takratni licejski knjižnici, eni od predhodnic NUK, se je do danes namnožilo v več kot tri milijone enot raznega gradiva, od rokopisov, knjig in revij do fotografij in različnih posnetkov, ki se jim pridružuje še več kot milijon digitalnih enot. Gre torej za izjemno obsežno zbirko, v kateri je tudi skoraj vsa pisna dediščina slovenskega naroda; ob številnih drugih nalogah, ki jih opravlja NUK, tako niti ni presenetljivo, da je predsednica države Nataša Pirc Musar na torkovi slovesnosti eno naših glavnih kulturnih in izobraževalnih ustanov opredelila kar kot »temelj državnosti«. A tudi ona se pri tem ni mogla izogniti ugotovitvi, da ta steber narodne identitete že čisto predolgo čaka na novo zgradbo, ki bi mu omogočila dostojnejše opravljanje njegovega poslanstva.