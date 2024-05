Sprašujem se, v katerem svetu živijo. Uporabi lastnine je posvečena večina zakonodaje. Nemci pravkar slavijo 75-letnico svojega Temeljnega zakona (Grundgesetz), v katerem je eden od temeljnih stavkov, da »lastnina obvezuje« (Eigentum verpflichtet). Kmetu se predpisuje, kaj sme in kaj mora delati z zemljišči v svoji lasti, lastniku gozda se predpisuje, kaj sme in kaj mora delati, enako je z lastnikom zemljišča v mestu. Lastnik avtomobila ve, kaj sme in kaj mora delati z avtom, in mu na misel ne prihaja, da bi ga postavil na parkirišče in v njem gojil kunce. In v najbolj lastni lasti imamo svoje telo, s predpisi pa je določeno, kje smemo biti goli, kje v kopalkah in kakšnih, kje v taki ali drugačni obleki.

Tudi uporaba stanovanjskih prostorov je že zdaj zakonsko regulirana. Da lahko lastnik v stanovanju opravlja obrtno dejavnost, potrebuje kup dovoljenj. In tudi, če jih v hiši z gostilno spremeni v gostinske sobe. Za uporabo kot bordel pa je kazensko preganjan. Samo prefunkcioniranje stanovanjskih prostorov v stanovanja ali sobe za »kratkoročno oddajanje« pa naj bi bili lastnina brez vsakih predpisov o njih uporabi?

Hvalabogu so se zakonodajalci po vsem svetu končno spomnili in začeli urejati ta kaos. Cenjeni slovenski »sobodajalci«, ne se smešiti in bremeniti ustavno sodišče s tem, da bo izgubljalo čas z zavrženjem vaše tožbe!

Božidar Debenjak, Ljubljana