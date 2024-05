Vedno več možnosti za pouk na prostem

Kranjski dijaki in učenci so se razveselili pridobitev, ki jim bodo omogočale, da bodo lahko več učnih aktivnosti izvedli na prostem. Na gimnaziji Franceta Prešerna in bližnji istoimenski osnovni šoli so odprli učilnici na prostem, na osnovni šoli Simona Jenka pa so dobili nov učni čebelnjak.