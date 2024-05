#foto Novi laboratorij za mlade raziskovalce

Pionirski dom – Center za kulturo mladih bo v sodelovanju s podjetjem Lek ponudil še bolj pestre in vsebinsko bogate programe za mlade. V novem laboratoriju, v katerem bodo otrokom na inovativen način približali biokemijo, fiziko, tehnologijo, inženiring in matematiko, bo znanost še bolj zanimiva in igriva. Tudi med poletnimi šolskimi počitnicami.