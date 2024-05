»Čutijo, da nismo pravi, da imamo že celotno sezono določene težave in se kažejo za trdoživega nasprotnika. A mi želimo na tretji tekmi zaključiti finalno serijo in sezono, v kateri je šlo marsikaj narobe.« Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič je s soigralci izrečeno po drugi zmagi v finalu državnega prvenstva sinoči uresničil, saj so že v prvem polčasu povsem povozili Helios in ekspresno prišli do 21. naslova državnih prvakov. Najkoristnejši igralec (MVP) finala je postal Alen Omić.

Kljub temu, da so Ljubljančani v finalu vejali za izrazitega favorita, so se na prvih dveh tekmah močno mučili. Kaj lahko bi se zgodilo, da bi obe tudi izgubili, a so v zaključkih pokazali večjo zbranost, svoje pa so odigrale tudi izkušnje, ki so močno na njihovi strani. Na tretji tekmi očitno ničesar niso želeli prepustiti naključju, saj so siloviti krenili v obračun. S tribun je tako lahko v vragolijah brata Zorana užival tudi Goran Dragić. Zmaji so bili izredno razpoloženi pri metu od daleč ter igrali hitro in agresivno v obrambi, kar v letošnji sezoni niso pokazali velikokrat. Košarkarje Heliosa je vse skupaj tako šokiralo, da na trenutke enostavno niso vedeli, kaj se dogaja. V prvem polčasu so za tri točke metali kar trinajstkrat, a niti enkrat zadeli.

Gostje so si tako že pred glavnim odmorom nekajkrat nabrali prednost kar 31 točk in jasno je bilo, da je tekma odločena. Pod košema je bil dominanten Alen Omić, v dobri dnevni formi sta bila Jaka Blažič in Dragić, Luka Ščuka pa je pokazal najboljšo predstavo v finalu. V igri svojih igralcev je užival tudi trener Zoran Martić, ki se poslavlja od Olimpije. Po katastrofalnem uvodu v sezono pod taktirko Simoneja Pianigianija je prevzel slabo pripravljeno moštvo, zato kaj velikega ni mogel postoriti, a je izpolnil vsaj goli minimum in osvojil pokal ter državno prvenstvo. Ljubljančane bo v novi sezoni po pričakovanjih vodil črnogorski trener Zvezdan Mitrović, za sestavo moštva pa bo skrbel Španec Chechu Mulero. Glavni cilj Cedevite Olimpije bo predvsem izboljšati predstave v evropskem pokalu, kjer so v zadnjih dveh sezonah prikazovali porazne igre.

»Tako kot celotno sezono smo tudi v finalu pokazali dva obraza. A na koncu smo povsem zasluženo osvojili naslov prvaka,« je povedal trener Cedevite Olimpije Zoran Martić.