»Celostna grafična podoba je dejansko naša,« je povedala nosilka liste GS in evropska poslanka Irena Joveva. O tem, ali bodo v stranki ukrepali, bodo še razmislili, sama pa meni, da gre za dejanje SDS iz obupa oziroma za odraz živčnosti pred prihajajočimi volitvami in referendumi. Spomnila je, da to ni prvič, da je SDS zlorabila njihov logotip. Oktobra je Svoboda na tožilstvo prijavila plakate z logotipom Gibanja Svoboda, fotografijo predsednika stranke Roberta Goloba in zapisom Še kdo pleše? Na tokratnih predreferendumskih plakatih SDS pa so zapisane trditve: Starejšim evtanazijo namesto zdravstvene oskrbe; Siromašijo podeželje, ukinjajo okraje; ter Mladim konopljo namesto stanovanj; sledi pa zapis: Proti.