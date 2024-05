Celotna trasa drugega tira železniške proge Divača–Koper poteka skozi sedem predorov, ki skupaj s servisnimi in izstopnimi cevmi merijo 37,4 kilometra. Predor Lokev je prvi in najdaljši predor na progi, nahaja se med naseljem Lokev in dolino Glinščice. Ob glavni cevi predora Lokev potekajo še izkopna dela za servisno cev, ki bo dolga 6683 metrov. Kot so povedali v 2TDK, so poseben izziv pri izkopnih delih v predoru Lokev predstavljali kraški pojavi. Največjo kraško jamo so odkrili prav v glavni cevi predora Lokev. Seže 150 metrov globoko in vsaj 450 metrov daleč. »S prebojem šestega predora v dolžini 6714 metrov smo vse bližje dnevu, ko se bo železniška razdalja na odseku Divača–Koper s sedanjih 44 skrajšala na 27 kilometrov, skrajšal se bo potovalni čas, bistveno povečana pa bo prepustna zmogljivost vlakov. Kljub kompleksnosti in zahtevnosti gradnje ostajamo v zadani časovnici in potrjenih finančnih okvirih, na kar sem izjemno ponosna,« so v sporočilu za javnost povzeli ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ki je tudi botra predora.