Sprememba imena in grafične podobe bo družbi po navedbah njenega generalnega direktorja Vladimirja Minovskega pomagala pri širitvi na nove trge. »Vendar Wizi ni samo sprememba logotipa, saj bomo s pomočjo umetne inteligence in drugih naprednih tehnologij izkušnjo vožnje dvignili na novo raven,« je zapisal v izjavi za javnost. Avtorica nove podobe družbe je reška agencija Zambelli Brand Design. Wizi po navedbah družbe ponuja integrirano programsko opremo za vse udeležence v prevozu – voznike, potnike, klicni center ter lastnike in upravljavce taksi podjetij. Cammeo je na slovenski trg vstopil septembra 2017. Po preoblikovanju v Wizi so storitve podjetja po podatkih z njegovih spletnih strani na voljo v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici.