»Vzpostavili smo operativni nadzor nad 14 kilometrov dolgim koridorjem,« je novinarjem pod pogojem anonimnosti povedal izraelski vojaški uradnik.

Koridor sicer služi kot varnostni pas med Egiptom in Gazo. Izraelska vojska ga je pred tem nadzirala do leta 2005, ko se je nato umaknila iz večjega dela palestinske enklave. Od takrat je Izrael opozarjal, da se preko koridorja dobavlja orožje oboroženim skupinam v Gazi.

Ponovni nadzor nad koridorjem je izraelska vojska prevzela le nekaj tednov potem, ko je 7. maja prevzela nadzor nad mejnim prehodom Rafa z Egiptom in sprožila kopensko ofenzivo na mesto Rafa na jugu Gaze.

Izraelski svetovalec za nacionalno varnost Zahi Hanegbi je medtem danes izjavil, da bi lahko vojna v Gazi trajala do konca letošnjega leta. »Morda bomo imeli še sedem mesecev bojevanja, da bi utrdili svoj uspeh in dosegli to, kar smo opredelili kot uničenje moči in vojaških zmogljivosti Hamasa,« je pojasnil.

»Zmaga za nas pomeni uničenje vojaških zmogljivosti Hamasa, vrnitev vseh talcev in zagotovitev, da ob koncu vojne iz Gaze ne bo več groženj za Izrael. Z drugimi besedami, na naši meji ne bo več teroristične vojske, ki jo financira Iran,« je nadaljeval in naznanil, da v Izraelu že potekajo razprave o povojni prihodnosti Gaze.

»Poskušamo načrtovati, kaj se bo zgodilo po vojni, da bodo Palestinci sami odgovorni za svoja življenja. Odgovorni bomo za varnost Izraela, vendar ne želimo vladati v Gazi,« je dodal.